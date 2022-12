10:15

Nelle pieghe della manovra economica per il 2023, un po’ lontane dalla luce dei riflettori rispetto a certi provvedimenti bandiera, c’è un piccolo tesoretto di fondi per il turismo.

Li illustra la ministra Daniela Santanchè (nella foto) in un’intervista al settimanale di Pmi.it, dove si evidenzia anche la situazione legata ai fondi del PNNR, ritenuti insufficienti e sui quali Santanchè ha avviato una discussione col ministro Fitto.



Fra le misure previste in manovra, un Fondo di ammodernamento per gli impianti di risalita e di innevamento per promuovere l’attrattività turistica dei comprensori montani e sciistici. La dotazione è di 30 milioni per il 2023, 50 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 per il 2026.



Tra le altre risorse, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023, che dovrebbero salire a 12 milioni sia per il 2024 sia per il 2025.



E ancora, un Fondo per l’offerta professionale nel turismo, che parte da 5 milioni per l’anno 2023 per salire a 8 milioni sia per il 2024 che per il 2025.



Infine, un Fondo per il turismo sostenibile che mette sul piatto 5 milioni per il prossimo anno e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.