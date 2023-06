Decreto alluvione Emilia-Romagna: ammortizzatore sociale unico

13:31

Tra le misure previste in materia di lavoro, l’articolo 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale ‘unico’, a tutela sia dei datori di lavoro, costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dell’evento alluvionale.

L’Inps, si legge su Hotelmag, fornisce pertanto chiarimenti sui requisiti richiesti per l’accesso all’ammortizzatore sociale.



In particolare – come riporta la circolare Federalberghi -, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato (residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei comuni alluvionati) l’accesso all’ammortizzatore sociale ‘unico’ è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori colpiti. In questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.