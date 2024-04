Oakland vota per inserire ‘San Francisco’ nel nome dell’aeroporto

L’aeroporto di Oakland si prepara a cambiare nome. I funzionari della città hanno votato a fare della nuova denominazione ‘San Francisco Bay Oakland International Airport’.

La decisione vede però l’opposizione della stessa San Francisco, che ha minacciato una causa per quella che definisce una violazione del marchio, come riporta travelweekly.com.

Oakland afferma però che la precedente denominazione può trarre in inganno i viaggiatori che non hanno familiarità con la regione, dal momento che potrebbero scegliere l’aeroporto di San Francisco anche se la loro destinazione in realtà è più vicina a Oakland.

Anche nel caso in cui il cambio di nome dovesse avvenire, il codice Iata dello scalo resterebbe comunque lo stesso.