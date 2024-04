Un progetto da 150 milioni di euro, più i 40 che sono stati necessari per acquisire la struttura. Questo l’impegno economico messo in campo dal fondo d’investimento emiratino Unicorn Royal Emirates per un progetto edilizio di lusso a Estepona (Malaga).

Come riporta preferente.com il piano riguarda l’Hotelera Santa Marta, che risulterebbe inattivo dallo scorso anno.

Il progetto comprenderà una struttura da 160 camere di categoria cinque stelle super lusso.