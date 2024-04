IHG alla conquista della Germania, accordo con Novum

IHG Hotels & Resorts raddoppia la sua presenza in Germania siglando un contratto a lungo termine con Novum Hospitality, uno dei maggiori operatori alberghieri privati tedeschi di proprietà di David Etmenan.

In base all’intesa il gruppo porterà a oltre 200 hotel in quasi 100 città il suo network tedesco, grazie a una collaborazione tra il marchio Holiday Inn e il brand di Novum Hospitality The Niu e al debutto in Europa dei brand di IHG Garner e Candlewood Suites.

Le cifre dello sviluppo

Si prevede che tra il 2024 e il 2028 entreranno a far parte del sistema di IHG fino a 108 nuove aperture di Novum Hospitality (15.334 camere) e 11 hotel in fase di sviluppo, per 2.369 camere. La conversione degli hotel al sistema di IHG avverrà per fasi, a partire dal 2024, e la maggior parte vedrà il suo sviluppo nei prossimi 24 mesi. Grazie poi alla collaborazione tra Holiday Inn e The Niu saranno 52 gli hotel aperti e in fase di sviluppo che si uniranno a IHG. Questo permetterà di combinare la presenza sul territorio nazionale di The Niu con il riconoscimento su scala globale di Holiday Inn. L’accordo prevede anche un rapporto di esclusività per i futuri hotel di Novum Hospitality che entreranno a far parte dei marchi IHG e delle relative attività, con l’obiettivo di sviluppare nel tempo nuovi hotel insieme.