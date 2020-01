08:03

Scelte fredde da gruppo industriale. La chiusura di Tui Italia da parte della casa madre è legata in parte anche al piano di razionalizzazione messo a punto dai vertici della società tedesca.

"Potevano tenere attiva ancora la sede italiana per qualche mese e arrivare a fine 2020" dicono tour operator concorrenti e network di agenzie.

Magari sfruttando i buoni risultati sul Mar Rosso, ma Tui Italia stava riducendo il suo perimetro di azione e la controllante ha pensato bene di accelerare la chiusura.



Inutile nascondere che erano nate e poi svanite in poco tempo alcune trattative per la cessione della divisione italiana:

Ora rimane solo quel comunicato inviato nella tarda serata di mercoledì e la tristezza del direttore commerciale Quirino Falessi, che sino all’ultimo ha sperato di tenere in piedi il brand e il lavoro di 50 colleghi.



Twitter@removangelista