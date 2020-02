Da Air Italy a Ernest. La debole industria del trasporto aereo

13:03

Forse è passata in fretta la notizia. Sommersa dalla crisi di Air Italy, la news della chiusura delle attività di Ernest è scivolata via nel giro di pochi giorni e ora torna alla ribalta con l’ufficialità della richiesta di concordato preventivo. Per qualcuno può sembrare una finestra (ma stretta però) per riavviare i lavori, ma le speranze sono abbastanza flebili.

In buona sostanza si tratta almeno di una procedura che permette a centinaia di dipendenti di fare ricorso ai vari ammortizzatori sociali. Perché il rischio era di perdere anche questa opportunità. Sulla ripresa delle attività non ci scommettiamo molto, perché le rotte sono finite ormai in altre mani e di questi tempi gli investitori cercano di stare alla larga dalle compagnie aeree.



