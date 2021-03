British Airways vende anche la sede

13:09

In attesa di riaprire i portelloni degli aerei bisogna trovare il modo di fare cassa. L’esempio arriva da British Airways, che ha messo in vendita il suo quartier generale situato a pochi minuti dall’aeroporto di Londra Heathrow.

Da un anno i 2mila dipendenti (che lavorano nella sede) del vettore sono a casa, tra smart working e orario ridotto. Con pochi aeromobili operativi British deve aver pensato che una sede così imponente si poteva mettere in vendita. Dopo aver chiuso il bilancio con un rosso pesante è necessario ora fare ricorso a tutte le risorse per salvare la cassaforte aziendale.



Così dopo aver tagliato il personale e la flotta non restava che mettere in vendita anche il quartier gnerale. In attesa che Boris Johnson riapra le frontiere e gli aerei British tornino in pista.