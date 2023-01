Il metodo Lufthansa

16:28

Rispettando i tempi e con la proverbiale chiarezza. Prima la quota di minoranza poi il passaggio successivo e il controllo totale. Lufthansa ha tenuto fede agli impegni e inviato l’offerta per il 40% di Ita e integrazione commerciale (passaggio fondamentale).

Le voci su possibili mosse tattiche delle ultime ore di Air France e Delta si sono rivelate infondate. Da Francoforte si è così deciso di proseguire nella tabella di marcia per dare prova al Governo Meloni di voler chiudere l’operazione. Ora prepariamoci a leggere domani i commenti e le preoccupazioni delle parti politiche, le stesse che sanno bene cosa succederà prossimamente. Conteranno un po' di meno in questa partita nazionale.



I tedeschi non amano le invasioni politiche e quando mettono mano alla rete di collegamenti guardano solo al tasso di occupazione dei voli. Il resto, il contorno, per loro conta poco.