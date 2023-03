Il ministro che evita le trappole

15:41

Parla con tutti e parla di tutto. Il ministro del Turismo in questi mesi ha ascoltato e lanciato proposte. Un esercizio non semplice che dovrà ora passare al gradino successivo. Quando si dovrà vedere se anche sul fronte operativo la macchina del turismo sarà pronta a produrre risultati.

Nei giorni scorsi ha spiegato che nel piano strategico ci sarà posto per tutti, lanciando poi segnali chiari verso le agenzie di viaggi, le fiere e il vasto mondo del ricettivo. Nelle ultime riunioni Daniela Santanchè è riuscita a non fare sentire di serie B nessuna categoria. Dopo gli incontri non sono infatti arrivati in redazione i noti comunicati, quelli che piovevano un tempo.



Sino a oggi è stata brava a girare al largo dalle sabbie mobili. Adesso diventa indispensabile aumentare i giri del motore per portare risultati.