In volo sulle dune, la zipline di Ras al Khaimah

15:25

L'Emirato propone esperienze diverse e adrenaliniche

Con 7mila anni di storia alle spalle Ras Al Khaimah, a soli 45 minuti da Dubai, offre un’esperienza di deserto autentica e singolare. La destinazione, una delle mete emergenti del mondo, è terra di scommessa per molti brand del turismo, soprattutto di lusso. Un nome fra tutti è il Ritz Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, all’interno di una riserva protetta di 1.235 acri, che propone attività di vario genere, come trekking a cavallo o a dorso di cammello nel deserto e dispone di ville con piscina immerse nelle terre asciutte. Altra opzione di alto livello è la Bedouin Oasis, un’esperienza tradizionale del deserto arabo. L’oasi è un’autentica riproduzione della vita beduina come una volta, in un contesto naturale unico.

Il Paese offre la possibilità di vivere il deserto in molte maniere, ma unisce a questo prodotto anche un’interessante proposta trekking. Le montagne di Hajar e il Jebel in particolare offrono varie esperienze escursionistiche.

Ma Ras Al Khaimah è famosa nel mondo per aver lanciato, sulla Jebel Jais, la zip line più lunga del mondo, un’esperienza adrenalinica da provare una volta nella vita. Chi ama il brivido viaggerà a una velocità che va da 120 a 150 chilometri all’ora ad un'altezza di 1.680 metri sul livello del mare in cima al monte Jebel Jais. L’esperienza vedrà i partecipanti dotati di un’imbracatura speciale per l’avventura, per un volo che dura circa 2-3 minuti. Una volta completato, gli ospiti saranno trasferiti su una piattaforma di atterraggio sospesa dove verranno collocati su una seconda linea per completare il viaggio di ritorno a terra.