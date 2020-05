Albatravel: pacchetti speciali per Puglia, Liguria e Pantelleria

10:35

Si inizierà con il solo hotel e una clientela di italiani

Si comincerà con il solo hotel e la clientela sarà quella degli italiani in Italia: queste le prime idee su come potrà essere la ripartenza della stagione estiva e in casa Albatravel tutto è pronto per “cercare di salvare almeno metà della stagione” conferma il direttore vendite del Gruppo, Luca Riminucci. Che sottolinea come “l’attività riprenderà dai primi di luglio, anche se prevediamo che il vero movimento si concretizzerà su agosto e settembre”. E proprio su settembre il manager nutre la speranza di “prolungare la stagione, soprattutto nelle destinazioni del Sud Italia che garantiscono un clima ottimo anche nei mesi di spalla”.

Intanto qualche timido segnale di ripartenza c’è, a cominciare dalla richiesta di preventivi e dalle prime prenotazione: “Si tratta comunque di italiani in Italia”.

In questa prima fase Albatravel punta sull’abbinata treno più hotel - in giugno verrà lanciata una campagna con Trenitalia - e su alcune destinazioni pronte a ripartire: “Abbiamo messo a punto pacchetti speciali per Pantelleria, per la Puglia con soggiorni in resort e masserie e per le Cinque Terre (nella foto) in Liguria. Accanto ai tradizionali hotel, si stanno risvegliando le richieste per forme di soggiorno alternative come quelle in ville o appartamento, dove è più facile mantenere il necessario distanziamento”. Fra le prime a ripartire anche la Riviera Adriatica e la Calabria. Anche lo sviluppo tecnologico non si è mai fermato e “dall’estate sarà online la nuova sezione relativa a hotel e transfer, per agevolare ulteriormente il lavoro delle adv”.

E i prezzi? “Nel 2020 non subiranno variazioni; per cercare di catturare la domanda occorre offrire formule vantaggiose”. Come quella garantita da Albatravel, che come è da tempo nella sua policy propone strutture nell’80 per cento dei casi cancellabili senza penali fino a pochi giorni dalla data di partenza.