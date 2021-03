Isaholidays e le tende safari

12:44

Ecoturismo di lusso sul Delta del Po

Isaholidays si conferma un’azienda sempre all’avanguardia, che anticipa i tempi nel progettare soluzioni abitative di ultima generazione. “Da diversi anni arricchiamo la nostra gamma abitativa di mobil-home di lusso, super tecnologiche e attrezzate di ogni comfort” sottolinea Silvia Pagnan, sales manager del gruppo. “Il filone che portiamo avanti in parallelo alla casa mobile - spiega Pagnan - è il glamping, ossia splendide tende safari dotate di ogni comfort”. Per il posizionamento di questo prodotto Isaholidays ha scelto Barricata Holiday Village, un villaggio nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po. “È perfetto per la sua forte connotazione di vacanza naturalistica ed ecoturistica oltre che balneare - conclude -. Nel 2021 presentiamo inoltre le grandi tende safari loft e boutique”. Crescono, intanto, la domanda italiana e tedesca, e l’operatore mostra ottimismo sull’evoluzione della pandemia in vista dell’estate.