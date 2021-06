Sardegna, riconferme e novità

12:47

Sciolti gli ultimi dubbi, le principali compagnie stanno potenziando rotte e frequenze

La Sardegna si prepara ad accogliere i turisti. Si spinge sul fronte collegamenti, aumentano i voli e i traghetti per un'estate che vuole e deve rappresentare la ripresa.

In aereo

Protagonista dallo scalo di Milano Linate sarà Alitalia, che durante i mesi estivi aumenterà voli su Cagliari, Olbia e Alghero, mentre da Malpensa si volerà verso Cagliari. Il capoluogo sarà più vicino anche a Verona, mentre da Pisa e Bologna si potrà arrivare rapidamente in Costa Smeralda. Grande novità è il volo su Olbia operato da easyJet da Milano Bergamo Orio al Serio, che sancisce il debutto del vettore sullo scalo orobico. Sarà giornaliero, poi dal 19 luglio la frequenza raddoppierà. Altro player importante è Volotea, che collega la sua nuova base di Olbia con 15 aeroporti italiani da nord a sud, Cagliari con 9 e Alghero con 5. Sul fronte low cost, si somma l'offerta di Ryanair che permette di decollare verso Alghero e Cagliari da quasi 20 scali nazionali.



In traghetto

Anche via mare la Sardegna rafforza il suo network. Arbatax, Cagliari, Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres e Santa Teresa vengono servite da diverse compagnie che collegano i porti italiani di Civitavecchia, Genova, Livorno, Palermo, Piombino e Savona. Corsica Sardinia Elba Ferries conferma come questa meta non smetta di affascinare, rimanendo in cima alle preferenze.

Seguendo questo trend, Grimaldi Lines si è arricchita di due new entry: Cruise Sardegna e Cruise Europa, due ferry gemelli che oltre a offrire una piacevole esperienza di navigazione, hanno altresì potenziato la capacità in termini di trasporto verso l’isola. Gnv, dal mese in corso, alle storiche linee Genova-Porto Torres e Genova-Olbia ha aggiunto una linea stagionale tra Civitavecchia e Olbia con 5 partenze settimanali. G. G.