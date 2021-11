15:50

Cresce ancora il mercato domestico delle assicurazioni. Grazie al lancio della polizza ‘Globy per l’Italia’ e alla nuova offerta concordata con Italo, Allianz Partners guadagna terreno fra chi sceglie di viaggiare in Italia sia con la propria auto che col treno, o in generale con mezzi pubblici. Alla vecchia impostazione basata sulla protezione del bene viene oggi preferita quella della persona e delle sue esigenze, racchiudendo in un’unica soluzione le garanzie MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation. I clienti iscritti al programma fedeltà Italo Più, pensato per i viaggi ferroviari, hanno inoltre diritto a uno sconto sull’acquisto della polizza Travel per l’Italia di Allianz Global Assistance: basta collegarsi all’apposita pagina web del brand commerciale della compagnia e inserire nella tabella predisposta il codice cliente rilasciato da Italo. Novità, infine, per le polizze Globy Rosso, Globy Giallo e Globy Verde, che oltre alla copertura delle malattie pandemiche includono la garanzia di negato imbarco sia per cause contingenti, sia per sospetto contagio. “Nonostante un periodo straordinariamente complesso e privo di certezze - osserva Gabriele Mannucci, head of travel market di Allianz Partners - non abbiamo smesso di innovare. Abbiamo anzi cercato di potenziare le nostre capacità di analisi e di ascolto del mercato, delle esigenze dei partner e delle richieste dei viaggiatori, per dar vita a risposte il più possibile complete e tempestive, tarate sui reali bisogni dei clienti”.