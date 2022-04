Sardegna, un caposaldo dell'offerta

14:41

Massimo Diana, ota Viaggi: "L'isola è da sempre il nostro core business"

“La Sardegna è da sempre il nostro core business e anche quest’anno Ota Viaggi ha in catalogo oltre 30 strutture”. Massimo Diana (nella foto), direttore commerciale di Ota Viaggi, sottolinea la centralità di una destinazione che, malgrado le difficoltà di programmazione, resta un caposaldo dell’offerta Mare Italia. “La nostra forza è arrivare al cliente con un pacchetto completo, che preveda il trasporto in nave o aereo, molto vantaggioso. Se dobbiamo concentrarci sulle criticità invece, in questo momento stiamo vivendo una fase di incertezza dovuta alla continuità territoriale sarda ancora non definita, ma confidiamo che nel breve periodo si risolva tutto”. Negli scorsi mesi Ota aveva raggiunto numeri importanti “ma nelle ultime settimane c’è stato un po’ di rallentamento dovuto alla situazione in Ucraina, che porta le persone ad avere un po' di remore morali nel prenotare le vacanze estive”. Sul fronte delle criticità, Diana torna anche a parlare di “difficoltà nel reperire personale, che sta diventando un problema sempre più pressante. C’è necessità assoluta di trovare una soluzione per evitare di incorrere in una stagione estiva complicata”. E sul fronte caro prezzi, “al momento Ota sta cercando in tutti i modi di calmierare gli aumenti. Speriamo di poter continuare in questa direzione”.