Le polizze dedicate al ricettivo

Le compagnie hanno linee di prodotto specifiche per tutelare sia le strutture che i clienti

Un modello di gestione duttile, ma che non debba portare via troppo tempo e abbia automatismi consolidati. È questa l’offerta che le compagnie assicurative propongono agli albergatori, con polizze nate in epoca pandemica di cui si riconferma la validità, come si legge sul numero di Turismo d’Italia di febbraio.

La polizza alberghiera, infatti, proprio a causa della pandemia è diventata un prodotto a 360 gradi: prevede coperture per incendio e danni alla proprietà, furto, responsabilità civile, tutela legale, ma anche supporto in caso di furto o rapina di bagagli dei clienti, così come il rimborso spese per i servizi turistici non usufruiti per infortunio o malattia, con la possibilità anche di godere di un servizio di consulenza medica.



Flessibilità e garanzie

“Mettiamo a disposizione il nostro expertise sui rischi specifici del comparto alberghiero - spiega Elena Rasa, chief underwriting officer di Zurich Italia -. Rivolta ad alberghi, b&b, residence e agriturismo, la nostra Zurich Relax si configura come una polizza multirischio strutturata secondo sei tipologie di coperture combinabili fra loro”.

Molti i player che hanno scelto di unire flessibilità e garanzie e di confermare i modelli lanciati in pandemia anche per quest’anno. È il caso di Ergo Assicurazione Viaggi che ripropone il prodotto Stornohotel, che viene utilizzato come modalità per tutelare il guadagno dell’albergatore in base a una scaletta di penali, così da recuperare il dovuto, in caso di annullamento, senza creare danno al cliente, che recupera a sua volta quanto paga a titolo di penale.

Svolta digitale, invece, per la polizza StaySafe di Ami Assistance, rivolta a strutture dalle 20 camere in su: “L’adesione al piano che include StaySafe - dice Massimo Borelli, direttore commerciale - permette ora all’hotel di avere un serviio ad alto valore aggiunto e a un prezzo vantaggioso rispetto agli eventuali costi da sostenere in autonomia”.



Le riconferme

Nobis Assicurazioni ripropone la polizza Filo Diretto Hotel, lanciata nel 2020 e pensata in un’ottica esaustiva a ogni possibile casistica, così come Allianz Gobal Assistance, che rilancia la Booking Protection, che dal 2021 prevede una versione plus. “In questa versione - spiega la compagnia - sono incluse assistenza in viaggio, rimborso delle spese mediche e pro rata del soggiorno non goduto, oltre che prolungato per necessità”.



Grazie a un kit di strumenti a supporto della vendita è poi disponibile una piattaforma web che permette alle strutture alberghiere di integrare Booking Protection nei form di prenotazione, per rendere più agevole l’accesso da parte dei clienti nel momento in cui si fissa la camera.