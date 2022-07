14:04

Il nuovo direttore commerciale punta allo sviluppo

Novità in Ergo Assicurazione Viaggi, che ha recentemente annunciato l’ingresso di Miguel De Alvarado (nella foto), in qualità di direttore commerciale. Daniela Panetta lascia a fine carriera, con il tributo di serietà e affidabilità che le è riconosciuto dal mercato.

Passaggio di testimone

Miguel De Alvarado ne raccoglie il testimone, con la volontà di capitalizzare ciò che è stato sviluppato negli anni con la rete di tour operator e agenzie di viaggi, posizionando Ergo come operatore di rilievo all’interno del panorama assicurativo del settore turismo. Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi, ha spiegato che “il cambiamento che avviene oggi in Ergo Assicurazione Viaggi non è di poco conto; la figura commerciale è il volto che ogni giorno si interfaccia con i nostri clienti, tour operator, agenzie di viaggi e broker e per anni Daniela Panetta ha saputo gestire egregiamente questo ruolo, con risultati eccellenti. Lascia ora a Miguel De Alvarado un testimone importante, che sono certo porterà la nostra società a svilupparsi ulteriormente”.



I prodotti

Sul fronte del prodotto, invece, Giovara sottolinea come “il mercato italiano potrebbe scoprire l’utilità della polizza Multiviaggio Annuale e i suoi vantaggi. Con l’esigenza di coperture assicurative per tutti gli spostamenti, sia a corto che a lungo raggio - aggiunge -, gli italiani potrebbero trovare utile, anche a fronte della situazione post pandemica che stiamo vivendo, stipulare una polizza in grado di coprire tutti i viaggi effettuati in un anno”.

L’altro prodotto molto apprezzato dal mercato anche in vista delle vacanze estive, è Stornohotel. “Si tratta - spiega Giovara - di una polizza a garanzia di annullamento o interruzione del soggiorno in hotel a seguito di motivi improvvisi e documentabili”.