Nuovi motivi per amare NY

15:30

La città che non dorme mai in grande spolvero per accogliere i turisti internazionali

C’è sempre un buon motivo per andare e per tornare a New York. Ma in un anno come questo, che segna la vera ripartenza dei viaggi degli italiani verso gli Stati Uniti, NYC & Company, l’ente ufficiale di promozione della città, ne elenca ben 22. Alcuni sono per cultori della materia, come i nuovi alberghi in apertura o il volto rinnovato degli aeroporti cittadini, ma le novità sono tali e tante che è possibile rispondere alle esigenze di tutti i turisti.



Osservare dall’alto

L’Edge di Hudson Yards ha inaugurato un nuovo modo per godere del panorama, ovvero il City Climb: un’arrampicata in cima a un grattacielo. In autunno, invece, ha aperto il quinto osservatorio, il Summit One Vanderbilt. Infine, ha debuttato un nuova attrazione virtuale, il RiseNY.

Scoprire i distretti

Nei cinque distretti i turisti possono esplorare e sperimentare le varie culture che vi convivono. Da Little Caribbean di Flatbush a Brooklyn, o Little Sri Lanka di Tompkinsville a Staten Island, fino a Chinatown di Manhattan e Washington Heights, si può vivere un’esperienza da giro del mondo in una sola città.



I parchi

Da vedere il nuovo parco pubblico della città, Little Island così come il Javits Center, che ha ricavato un tetto all’insegna del verde di 2 ettari trasformato in un santuario per gli animali selvatici della zona.



Lo shopping

In autunno i visitatori potranno fare un salto nel nuovo Tiffany & Co, il flagship store al civico 727 sulla Fifth Avenue a Midtown Manhattan con la riapertura di The Blue Box Café. I grandi classici restano Macy’s Herald Square, Nordstrom NYC, Bloomingdale’s,Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue.



Broadway

Tornano le star a Broadway: Hugh Jackman in The Music Man; Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick in Plaza Suite di Neil Simon, Daniel Craig in Macbeth.