‘L’estate sta finendo?’. È questo il titolo del primo webtalk tematico organizzato da Una – PRHub che, domani sera alle 18, metterà al centro uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi attuale, ovvero il turismo. L’appuntamento si avvarrà della media partnership di TTG Italia e vedrà il direttore di TTG Remo Vangelista nel ruolo di conduttore.

Il confronto ha l'obiettivo di provare a far nascere idee e soluzioni praticabili da declinare e mettere a terra per la stagione estiva ormai alle porte. Ospiti del primo talk l’assessore al Turismo di Regione Liguria Giovanni Berrino, il direttore generale di Confindustria Alberghi Barbara Casillo, il direttore di Geo Travel Network Dante Colitta. Padroni di casa Lorenzo Brufani, ceo di Competence Communication e Federico Alberto, ceo di StudioWiki.



L’iniziativa è un contributo culturale e di formazione per la ripartenza che il Network delle agenzie di relazioni pubbliche PR Hub parte di Una – Aziende della Comunicazione Unite vuole offrire ai diversi settori produttivi del Paese mettendo a disposizione competenze, esperienze e spunti per azioni concrete a sostegno della ripartenza.