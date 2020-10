Cb Italia: “Amarezza per il blocco di convegni e congressi”

13:27

Condivisione del senso di amarezza per la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali contenuta nell’ultimo Dpcm. È lo staff di Convention Bureau Italia a esprimerlo attraverso una comunicazione agli associati, riportata su HotelMag, in cui critica il provvedimento “miope, che non trova il supporto di evidenze o dati che dimostrino che gli eventi che stavano pian piano tornando a essere organizzati in sicurezza, abbiano generato focolai di contagio”.

“TTG Travel Experience – prosegue il messaggio di Cb Italia -, ma anche gli altri esempi di congressi e convegni organizzati dopo la riapertura, stavano dimostrando a tutta Italia che non solo un evento in presenza fosse assolutamente organizzabile in sicurezza, ma anche con dei grandissimi risultati. Rispettare tutte le norme in termini di sicurezza previste da un evento in epoca di Covid vuol dire compiere dei grandissimi sforzi organizzativi ed economici, sforzi che sono stati vanificati con una decisione che rischia di mettere a repentaglio in un colpo solo 650mila posti di lavoro”.



Convention Bureau Italia condivide poi l’appello giunto da più parti a sensibilizzare con urgenza il governo sulla portata e sul tipo di attività che impegnano la meeting industry rispetto a quella di altri settori: “Abbiamo bisogno di una regolamentazione coerente e consapevole che permetta a un settore, già gravemente danneggiato dalla pandemia, di sopravvivere e di ripartire”.