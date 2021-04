di Silvana Piana

08:04

L'impatto della pandemia sui grandi eventi ha obbligato a un drastico cambio di rotta tutti i Paesi del mondo. Per consentire che vengano disputate le più importanti competizioni internazionali, le nazioni interessate stanno mettendo a punto misure e iniziative che vanno dall'esclusione degli spettatori alla limitazione della capacità di accoglienza, o ad altri provvedimenti.

Un'aggiornata panoramica mondiale pubblicata da ITB Berlin prende in rassegna gli eventi di punta, a cominciare dalle Olimpiadi di Tokyo, rinviate dal 2020 al 2021, che non saranno accessibili agli spettatori internazionali: "Attualmente la situazione del Covid-19 in Giappone e in molti altri Paesi del mondo è ancora molto impegnativa e sono emerse numerose varianti, mentre i viaggi internazionali rimangono fortemente limitati a livello globale - ha affermato il Cio -. Questa decisione contribuirà a garantire giochi sicuri e protetti per tutti i partecipanti. Ma è anche per dare chiarezza ai possessori di biglietti che vivono all'estero e per consentire loro di riadattare i propri piani di viaggio sin da ora".



Gli eventi mondiali

Per la Formula 1, che a marzo ha iniziato la stagione 2021, al Gran Premio del Bahrain gli organizzatori hanno venduto i biglietti solo a persone che erano state completamente vaccinate contro Covid-19 o che erano guarite dal virus. Il Gran Premio di F1 di Imola, invece, si svolgerà nel weekend del 16-18 aprile senza spettatori.



L'Australian Open di febbraio è stato interrotto quando Melbourne ha iniziato un lockdown di cinque giorni, con i fan del Melbourne Park accompagnati alle uscite. Sino ai quarti di finale le gare sono state giocate a porte chiuse, e l'autorizzazione a far tornare il pubblico agli Australian Open ha contemplato un limite del 50 per cento della capacità.



Dal tennis al calcio, i riprogrammati Euro 2020 inizieranno a Roma l'11 giugno 2021 per proseguire sino all'11 luglio con le semifinali e la finale di Wembley, in Inghilterra. Il governo del Regno Unito sta valutando la possibilità di un pubblico di circa 10mila persone allo stadio.