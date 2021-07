di Paola Tournour-Viron

08:35

Nel 2021 Book&Go si fa in tre. A seguito del successo riscosso nelle precedenti edizioni, lo spazio dedicato all’editoria di viaggio all’interno di TTG Travel Experience, si estende per la prima volta alle tre giornate di manifestazione.

Nelle pagine dei 12 libri selezionati in una rosa di oltre cento candidati, gli operatori in fiera potranno trovare novità e spunti per innovare le strategie di prodotto e di comunicazione.



I protagonisti

Dalle potenzialità del turismo industriale - volano per la valorizzazione dei luoghi in cui è nato il Made in Italy - raccontate da Jacopo Ibello, a quelle del Turismo delle Radici, che attraverso la travel designer Letizia Sinisi ha riportato l’attore John Turturro e il sindaco di New York Rudolph Giuliani nelle terre d’origine delle rispettive famiglie. E poi la forza comunicativa della fotografia – capace di conquistare il potenziale viaggiatore con un solo, accurato scatto – raccontata da Manuel Cicchetti, esperto di fotografia di scena e di paesaggio, e da Zaira Magliozzi, che con lo smartphone si è imposta la missione di immortalare la grande Bellezza del mondo.



Queste e molte altre le storie e le esperienze raccontate a Book&Go 2021, inclusa quella di Filippo Buscaroli, malato cronico di wanderlust, che ha trasformato il suo irreprimibile desiderio di viaggiare in una professione, diventando ‘agente di viaggio a distanza’, determinato a vendere l’Italia dalle più remote aree del pianeta.