15:50

TTG Travel Experience diventa anche racconto di viaggio. Durante la prossima edizione della fiera, in programma dal 13 al 15 ottobre a Rimini, grazie a Book&Go sarà possibile dare spazio a idee, ispirazioni e narrazioni legate all’editoria di viaggio.

La manifestazione di Italian Exhibition Group presenta infatti 12 libri, selezionati tra oltre 100 candidature; 12 storie raccontate direttamente dagli autori.

Nella BeActive Arena al padiglione A4, i professionisti della filiera del turismo troveranno nuovi strumenti per raccontare il prodotto di viaggio: dai nuovi trend del turismo delle radici o dei territori a vocazione industriale ai consigli di fotografi professionisti per tradurre i luoghi in immagini.



Arrivato alla terza edizione, Book&Go ospita autori che interpretano i quattro pilastri del ‘Be Confident’, il tema comune ai saloni TTG, SIA e SUN 2021: confidence in People, in Nature, in Future e in Life.

Fiducia nelle persone, nella natura, nel futuro, nella vita: i quattro pilastri del tema portante di TTG Travel Experience 2021 offrono così nuovi strumenti narrativi ai professionisti del turismo.



In dettaglio, Confidence in People sviluppa il tema delle relazioni trasparenti tra aziende e viaggiatori. Ne parleranno gli autori Stefano Tiozzo, Daniele Vallet, Michele Prete e Nicola Bolzan.

Confidence in Nature trova invece voce nei racconti di Zaira Magliozzi , Manuel Cicchetti e Winki, che interpretano in modi diversi l’intensità e la bellezza della natura che ci circonda.

Confidence in Future presenta un nuovo modo di fare turismo: tra rigenerazione dei luoghi, ritorno e riscoperta delle terre d’origine familiari e rivalutazione della tradizione enogastronomica. Se ne parla con Letizia Sinisi, Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi, Jacopo Ibello.

Confidence in Life racconta infine la fruizione del luogo turistico secondo i nuovi stili di vita. Gli spazi della vacanza diventano bene comune e luoghi di residenza temporanei in cui svolgere il proprio lavoro. A TTG Travel Experience presenteranno questo nuovo trend gli autori Matteo Cavezzali, Silvia Ceriegi, Filippo Buscaroli.