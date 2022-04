di Paola Trotta

08:47

Esperienze in location istagrammabili. È questa la tendenza del wedding in Italia nel 2022. Dopo la battuta d’arresto causata dalla pandemia, il 2022 segna l’anno della ripresa - non solo per le nozze posticipate da recuperare -. E non ci si allontanerà molto dal 2019, in termini di target e trend. Lo conferma Laura D’Ambrosio co- founder, con Alessandra Campagnola, della società La Wedding Line e consulente per varie realtà tra cui Italy for Weddings, divisione del Destination Wedding di Convention Bureau italia di cui è la responsabile.

Pubblicità

“Come nel 2019, l’andamento conferma un evento nozze di circa tre giorni con circa 50 invitati con una stima media di 60mila euro. Il mercato estero c’è, ma ha ancora il timore di non poter sviluppare l'evento al 100%. In forte ripresa soprattutto il mercato interno. Le destination più richieste - continua D’Ambrosio - restano Toscana in primis, che ha strutture capaci di ospitare molti invitati, Venezia, il lago di Como, la Costiera Amalfitana. La Puglia ha avuto un grosso boom da anni, soprattutto dopo che ci sono state nozze Vip e star di Hollywood. Ha diverse location attrattive, da Borgo Egnazia a Lecce e il Salento, dove ci sono le masserie e le spiagge più belle, ma anche Alberobello e i suoi trulli”.



La location

“La richiesta dalla location tradizionale, come l'hotel, si è spostata a spiagge, masserie, boschi, montagna. Il wedding diventa costruzione di un evento di design in una destinazione inusuale e, post Covi, queste location atipiche all'aperto hanno preso il sopravvento”.



I trend decoration del 2022

“Per la maggiore va il floreale, ma anche candele e vetro”. Dopo un boom di nozze a tema, ora si punta ad un evento glamour: “Più è instagrammabile più sarà un matrimonio di successo. Deve essere tutto molto originale e autoctono, come per esempio allestimento tutto con le ceramiche di Grottaglie” conclude D’Ambrosio.