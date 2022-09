A fine ottobre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

19:30

Torna la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. In scena dal 27 al 30 ottobre a Paestum, si focalizzerà sulle buone pratiche per sviluppare il turismo esperienziale e sostenibile.

Pubblicità

In programma 100 conferenze e 500 relatori, 150 espositori (18 territori regionali rappresentati, 12 Regioni, Roma Capitale con il Municipio X e il Ministero della Cultura con 500 mq dedicati ai Parchi e Musei autonomi, dal Colosseo a Ostia, Sibari, Campi Flegrei, dal MANN di Napoli al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e ancora Europa Creativa, Ales, Parco di Gaiola), 20 Paesi Esteri, 30 buyer europei selezionati dall’Enit e nazionali.



Nel corso della Bmta, il Ministero della Cultura nel proprio spazio presenterà la candidatura della Via Appia Antica, nel percorso integrale da Roma a Brindisi e comprensivo della variante traianea, per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.



Tra i gli ospiti internazionali anche Ahmed Farouk Ghoneim, direttore del Museo Nazionale della Civiltà Egiziana; Dimitrios Pandermalis, presidente del Museo dell’Acropoli di Atene; Fatma Naït Yghil, direttore del Museo del Bardo di Tunisi e Zahi Hawass archeologo, già ministro egiziano delle Antichità e direttore degli scavi a Giza, Saqqara e Valle dei Re.