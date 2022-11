Alto Piemonte in primo piano con il progetto di specializzazione curato dalla redazione TTG Italia

09:43

L’articolato percorso di aggiornamento sull’Alto Piemonte dedicato alle agenzie di viaggi italiane si è concluso il 27 ottobre con il webinar – ancora disponibile - abbinato alla guida autunnale cartacea realizzata dallo staff giornalistico di TTG Italia. Entrambi sono visionabili e scaricabili gratuitamente a questo link, mentre l’edizione primaverile della guida e del webinar, comunque utili per una conoscenza approfondita delle aree di interesse naturalistico e artistico, sono consultabili e scaricabili a questo indirizzo.

L’Alto Piemonte – attraverso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – è in ordine di tempo l’ultimo dei territori protagonisti dei nuovi progetti di specializzazione e formazione promossi da TTG Italia su richiesta delle agenzie italiane che hanno risposto a un sondaggio relativo alle attuali necessità di informazione su destinazioni e tematiche di viaggio.



Progettate insieme i territori e ai responsabili di prodotto, le guide vengono diffuse in formato cartaceo attraverso la testata TTG Italia e quindi pubblicate online per consentirne in qualunque momento la consultazione. Con i relativi webinar, sono visionabili e scaricabili gratuitamente a questo indirizzo.