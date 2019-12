NH Hotel Group arriva a Verona con il brand NH Collection

16:20

NH Hotel Group sbarca a con Verona il suo brand upper upscale NH Collection. Il primo hotel veronese del Gruppo aprirà il prossimo febbraio all’interno di Palazzo Realdi, storico edificio della città scaligera dove è stata fondata nel 1896 la Società Cattolica di Assicurazione.

Nh Hotel Group ne ha ottenuto la gestione dal Fondo Euripide, che ne ha la proprietà dal 2018. A sua volta il fondo è gestito da Finanziaria Internazionale Sgr e integralmente sottoscritto dalla compagnia assicurativa veronese, che ha anche curato l’intera ristrutturazione dello stabile.



Dialogo aperto con la città

“Questo nuovo progetto - spiega Marco Gilardi, Operations Director NH Hotel Group Italia & New York - per noi rappresenta l’affermazione della volontà di continuare a investire in Italia e valorizzare il territorio attraverso esperienze di altissima qualità. Sarà non solo un luogo di ospitalità eccezionale sia per la posizione che per i servizi di alto livello tipici della nostra compagnia, ma anche una location in aperto dialogo con la città in cui il cittadino, l’ospite leisure e quello business potranno trovare soddisfatte tutte le loro aspettative”.



L’hotel, il 14esimo NH Collection in Italia, ha 70 camere, tra cui 14 junior suite, sei suite e una Suite Presidenziale. L’area Ristorante e Bar offrirà la possibilità di gustare la famosa colazione NH e assaggiare alcuni dei piatti tipici della tradizione veneta. NH Collection Verona disporrà anche di una meeting room e di un impluvium che illumina gli interni dell’hotel con luce naturale e rappresenta per gli ospiti una green lounge in cui rilassarsi o prendersi un drink.