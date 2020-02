The Brando premiato da Forbes fra i resort a 5 stelle

19:29

The Brando ha ottenuto quest'anno il Forbes Travel Guide Five-Star Hotel award. L’eco-friendly luxury resort, un tempo buen retiro di Marlon Brando, si trova sull’atollo privato di Tetiaroa, in Polinesia francese ed è accessibile solo per via aerea. Si tratta della destinazione ideale per chi vuole concedersi una vacanza all’insegna del lusso discreto e green.



"A nome di tutto il team di The Brando, siamo entusiasti di essere insigniti del Forbes Travel Guide Five-Star Hotel Award - afferma Richard Bailey, presidente e ceo di Pacific Beachcomber -. The Brando è un posto speciale e questo riconoscimento dimostra che il nostro commitment per combinare turismo di lusso e sostenibilità è ampiamente ripagato dall’esperienza dei nostri ospiti".

“Da oltre 60 anni siamo impegnati a promuovere un servizio a cinque stelle autentico, e i vincitori di quest'anno, come sempre, esemplificano i più alti standard di ospitalità - ha aggiunto Filip Boyen, ceo di Forbes Travel Guide -. È difficile ottenere un rating Forbes Travel Guide, e tutti i nostri vincitori Star-Rated hanno dimostrato quanto meritino i loro riconoscimenti dimostrando dedizione nella loro passione per il servizio. Ci congratuliamo con tutti loro”.

Nella valutazione di Ftg a pesare è stato l'impegno costante di The Brando per la conservazione dell’atollo e la sostenibilità, garantendo altissimi livelli di servizio ed esclusività per i propri ospiti.