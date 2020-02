Viva Wyndham, Giuliana Carniel è la vp sales & revenue management

10:59

Giuliana Carniel (nella foto) è la nuova vice president sales & revenue management di Viva Wyndham Resorts. La nomina, che giunge dopo 26 anni di carriera nella catena alberghiera, si aggiunge al ruolo attualmente ricoperto di director of sales & marketing manager Europe and Mexico.

Volto conosciuto da tour operator e agenzie di viaggi italiane ed europee, Giuliana continuerà ad avere la responsabilità vendite e marketing sul mercato europeo, coadiuvata da Luis Yansel Toribio Trinidad, che da suo Assistente è diventato Sales Manager Europe. Ma avrà anche la responsabilità delle yield e del revenue di tutti gli hotel dell’azienda, situati in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.



“È una vera professionista, che si è conquistata sul campo la fiducia dell’azienda e del mercato; merita il suo nuovo ruolo – commenta in una nota Ettore Colussi, presidente di Viva Wyndham Resorts -. Per me lei non è solamente un’eccellente risorsa ma anche un’amica e una persona unica. Mi fa piacere aggiungere che molte delle risorse sono in seno a Viva da tempi lunghi, segno di attaccamento all’azienda, di spirito di appartenenza”.



Una carriera dedicata a Viva

Nel turismo dal 1991, Carniel ha trascorso gran parte della sua carriera nel settore (26 anni su 29) tra le fila di Viva Wyndham Resorts. “A livello professionale - commenta Carniel -, la mia profonda gratitudine va a tre figure in particolare. Il presidente Ettore Colussi, che mi ha dato fiducia fin dall’inizio facendomi crescere in seno all’azienda. Rafael Blanco, vice presidente esecutivo, che insieme a Colussi ha condiviso con me l’arte dell’analisi dei numeri, dei bilanci, del trovare soluzioni a qualsiasi problematica. E Amanda Santana, recentemente promossa a executive vice presidente sales & marketing. Mi ha messa sotto la sua ala, da lei ho acquisito le tecniche di vendita, di contrattazione, il rapporto con i clienti. Ma non sarei mai arrivata a questo punto della mia carriera senza uno staff fedele e lavoratore, che mi ha sempre appoggiata con pazienza e sacrificio”.