Bimbi Sicuri in Hotel: la nuova iniziativa di Federalberghi con SosPediatra

In viaggio con i piccoli senza pensieri. Ha preso il via la nuova iniziativa di Federalberghi in collaborazione con SosPediatra, dedicata alle strutture associate. Si tratta del servizio 'Bimbi Sicuri in Hotel', che consente di richiedere visite pediatriche nelle strutture ricettive, in orari diurno e notturno, anche durante giorni festivi e prefestivi.

Alla convenzione, come spiega hotelmag, possono accedere le aziende associate, per le quali è prevista l’opportunità di usufruire di condizioni di favore per tutto ciò che riguarda il servizio. “Bimbi Sicuri in Hotel” può essere attivato sia nelle strutture specializzate nell’accoglienza di famiglie con bambini, sia in hotel che abbiano occasionalmente necessità di questo tipo di assistenza.



Il cliente della struttura ricettiva che intenda richiedere una visita pediatrica deve registrarsi e scaricare una app sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o pc): la registrazione è gratuita, e le visite hanno un costo fisso e non è previsto alcun pagamento anticipato. Il rapporto professionale si instaura direttamente tra il medico e i genitori del paziente, senza coinvolgere la struttura ricettiva, e il compenso viene pagato direttamente dal cliente al medico, a visita effettuata. Il costo del servizio è stabilito in 80 euro per ogni visita in orario diurno e in 100 euro per ogni visita in orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi.



Il servizio prevede anche un kit promozionale. Sos fornisce alla struttura ricettiva il materiale necessario per dare visibilità al servizio “Bimbi Sicuri in Hotel”: volantino, cartonato da banco, adesivo da porta, locandina, bigliettini con Qr code.



L’iniziativa può essere promossa anche sul sito internet del singolo albergo e sui portali di prenotazione, pubblicando la dicitura “In questo hotel è attivo il servizio Sos Pediatri – Bimbi sicuri in Hotel”.



Le aziende interessate ad aderire al servizio e a ricevere gratuitamente il kit promozionale possono compilare il modulo disponibile su www.sospediatra.org/bimbisicurihotel.