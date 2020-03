Meliá Hotels International in Emea, tutte le aperture del 2020

08:30

C’è anche l’Italia tra i mercati a maggiore incremento per Meliá Hotels International. Dai dati ufficiali pubblicati dal gruppo alberghiero emerge che il revPar delle strutture italiane nel quarto trimestre del 2019 è aumentato di 7,5 punti percentuali, il risultato migliore in Europa insieme a quello della Germania, che segna un più 4,7% e a quello relativo alla Spagna: più 4,5%. Meno brillante, invece, la performance del Regno Unito, che ha chiuso l’anno con -4% di revPar.

Le new entry nell'area

Per il 2020 il gruppo ha previsto, nelll’area Emea, le aperture del Meliá Francoforte in Germania, dell’Innside Liverpool e dell’Innside Newcastle nel Regno Unito; sempre il brand Innside si arricchirà di una new entry ad Amsterdam e di un’altra a Lisbona. In Bulgaria, invece, sarà aperto il Meliá Sunny Beach. Altre inaugurazioni sono programmate a Dubai con il nuovo ME, a Doha con un Innside e a Marrakech, dove sorgerà il Meliá Saidia Residences and Sol Marrakech. Infine Capo Verde, che quest’anno vedrà l’apertura del Meliá White Sands.