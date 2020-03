Nuovi attacchi hacker per i big degli hotel

21:00

Attacco hacker per Mgm Resorts, una delle catene alberghiere più celebri del mondo e che solo a Las Vegas possiede 13 strutture tra le quali Bellagio, Mandalay Bay, Aria, Vdara e Mirage. I terminali del gruppo sono stati presi di mira da criminali informatici che hanno rubato i dati di 10,6 milioni di ospiti (comprese celebrità, politici, diplomatici, funzionari governativi).

Tra le informazioni rubate ci sarebbero nomi completi, indirizzi di casa, numeri di telefono, e-mail, date di nascita, ma non coordinate finanziarie. I dati sono stati pubblicati anche su un forum di hacking, ma non è chiaro quali siano gli alberghi colpiti e quale il periodo interessato, si legge su Fortune.



”L’estate scorsa, abbiamo scoperto l'accesso non autorizzato a un server cloud" ha comunicato la società a Fortune. "Siamo certi che non siano stati coinvolti dati finanziari, carte di pagamento o password”.