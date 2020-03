Federalberghi Torino chiede misure urgenti per il comparto

di Oriana Davini

08:35

Un crollo del tasso di occupazione delle camere: lo dicono i dati previsionali per il mese di marzo di Federalberghi Torino.

Colpisce l'effetto coronavirus, che tra cancellazioni e mancata domanda fa registrare un'occupazione media del 25 per cento nell'area urbana e del 15 per cento in provincia, rispetto al 60 per cento di un anno fa nello stesso periodo.



Le perdite, sostiene Federalberghi Torino, sono di un milione di euro al giorno: “Chiediamo la sospensione di tutti i tributi locali - ammonisce il presidente, Fabio Borio - e misure urgenti di compensazione per tutelare investimenti e livelli occupazionali come la cassa integrazione in deroga per i dipendenti e contributi a fondo perduto per sopperire ai mancati incassi”.