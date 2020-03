Logis cresce in Italia con Swadeshi Club Hotels

di Oriana Davini

08:30

Una nuova partnership commerciale, stavolta con una realtà italiana: Logis Hotels ha firmato un accordo commerciale con Swadeshi Club Hotels, gruppo alberghiero nostrano con sei strutture quattro stelle in portfolio.

Da quest'anno, quindi, Logis Hotels presenterà gli alberghi Swadeshi su tutti i propri canali di distribuzione, dal sito internet al call center all'app mobile, estendendo il programma fedeltà Etik per ogni prenotazione effettuata in una delle strutture Swadeshi.



"Questa partnership - spiega Karim Soleilhavoup, d.g. Logis (nella foto) - si inserisce in un contesto di forte crescita del nostro gruppo, reduce da un 2019 da record con un aumento di fatturato del 7 per cento".



L'obiettivo è continuare a crescere sia a livello internazionale che nella Penisola, dove ad oggi Logis conta 16 strutture associate: "Puntiamo a raggiungere la soglia di 50 strutture Logis Hotel entro il 2021 al fine di implementare nuovi servizi, soprattutto di comunicazione e pubblicità".