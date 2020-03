Lusso a Trieste, dopo due anni di lavori al via il Double Tree by Hilton

10:51

Hilton procede nei suoi piani di sviluppo e rilancia con il Double Tree by Hilton, il 4 stelle luxury nella centralissima Piazza della Repubblica di Trieste.

La struttura gestita da HNH Hospitality - 125 camere, di cui 25 suite, ristorante, aree reception, sala meeting, centro benessere e spa – è nata dalla riconversione di un palazzo storico, risalente ai primi anni del ‘900, che è stato oggetto di un lungo intervento di restauro conservativo. Attori del piano F&M ingegneria per il progetto strutturale e la direzione lavori, lo studio Caberlon Caroppi per il progetto architettonico e Arcadis Italia per le attività di project management.



Storia e design contemporaneo

Duplice l’obiettivo dell’intervento: da una parte conservare le caratteristiche originali del palazzo rispettando i vincoli architettonici, dall’altra inserire elementi di design contemporaneo che si coniugassero con gli aspetti pratici di una struttura ricettiva.



Sono state realizzate diverse tipologie di camere che vanno dai 23 mq della standard agli 80 mq della Presidential Suite. A livello stilistico le camere sono state progettate con l’obiettivo di ricreare la sensazione del soggiorno in uno yacht, ispirato alla vita marittima di questa città portuale.



(Foto: @Roberto Pastrovicchio)