Toscana, nascono gli ‘alberghi sanitari’ per l’isolamento dei positivi al covid-19

15:51

Sono 300 i posti letto offerti dagli albergatori toscani per i pazienti positivi al covid-19 costretti all’isolamento. La Regione Toscana ha già stipulato 14 convenzioni per l’istituzione di ‘alberghi sanitari’.

Gli hotel, distribuiti su tutto il territorio regionale, garantiranno ospitalità e opportuna assistenza e sorveglianza sanitaria a tutti coloro che, risultati positivi al coronavirus, non potranno trascorrere il periodo di isolamento nella propria abitazione e per i loro cari.



Le spese per le camere (circa 30,90 euro per ogni stanza) e l’assistenza medica, riporta firenzetoday.com, saranno completamente a carico del servizio pubblico. Al termine dell’emergenza l’Asl provvederà alla sanificazione di tutte le strutture.



Si tratta della prima iniziativa di questo genere attuata da una Regione e sono già numerose le strutture che hanno segnalato la propria disponibilità.