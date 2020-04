08:30

Blu Hotels non si ferma. In una lettera indirizzata dal presidente Nicola Risatti (nella foto a destra con Fabrizio Piantoni) e dal vicepresidente Fabrizio Piantoni a tutti i dipendenti, emerge un messaggio di speranza e di fiducia nella ripresa.

Si ripartirà

“Il primo aprile siamo ripartiti – apre la lettera -. Mezza giornata e in pochissimi, ma siamo ripartiti. Lo abbiamo voluto fortemente perché riteniamo indispensabile sentire il cuore dell’azienda tornare a pulsare. Non era mai accaduto di chiudere gli uffici per settimane e nemmeno tutti gli hotel contemporaneamente, ma purtroppo abbiamo dovuto sottometterci a questo invisibile nemico piombato all’improvviso sulla nostra vita. Ora però è il momento di pensare al futuro, di credere nella ripresa del nostro Paese e soprattutto in quella della nostra Blu Hotels”.



Stagione da riprogrammare

Non appena possibile, “Inizieremo a riprogrammare la stagione, proveremo a riaprire le strutture iniziando da quelle business che non necessitano di programmazione ed in seguito, sperando entro l'estate, tutte le altre. Non sarà facile, abbiamo perso gran parte delle prenotazioni, non sappiamo se i turisti stranieri potranno venire in Italia, ma soprattutto dovremmo riorganizzare gli hotel in modo da poter ospitare i clienti nelle condizioni di massima sicurezza. Ma ce la faremo! Vinceremo questa difficile sfida per tornare entro l’anno più forti di prima”.



Messaggio ai dipendenti

Infine, un messaggio di speranza ai dipendenti: “Vogliamo rassicurarvi tutti che presto tornerete al lavoro e per tutti intendiamo sia coloro che lavorano negli uffici della sede che coloro che lavorano negli hotel, perché l’azienda è forte e strutturata ed è sicuramente in grado di affrontare e superare questa bruttissima crisi”.

In coda alla lettera, anche il link a un video per far tornare la voglia di viaggiare.