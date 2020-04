Bonus affitti, ora tocca agli alberghi

09:17

Non solo negozi. Il bonus affitti potrebbe arrivare anche per gli alberghi, per i quali una boccata di ossigeno sui canoni di locazione sarebbe decisamente necessaria, anche alla luce delle previsioni sugli introiti dell’anno.

Secondo quanto riporta ilsole24ore.com il decreto aprile potrebbe vedere l’estensione del credito di imposta per una parte dell’affitto anche per gli alberghi. Una misura che andrebbe incontro a uno dei settori più colpiti dalla crisi, ovvero quello del turismo. E l’agevolazione potrebbe essere estesa anche a ristoranti e bar.



Il provvedimento si andrebbe a sommare con il bonus vacanze, attualmente allo studio, la cui ipotesi aveva già attirato l’attenzione del settore negli scorsi giorni.