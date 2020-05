14:03

“I nostri clienti hanno bisogno di sapere che ci siamo e siamo pronti ad accoglierli in assoluta sicurezza”. Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels (nella foto), non ha dubbi: le strutture del gruppo sembrano essere fatte apposta per garantire agli ospiti quello di cui, oggi, hanno bisogno.

È il caso del 5 stelle del gruppo, il Marenea Suite Hotel. Un all suite tra i boschi, con strutture tutte indipendenti in mezzo agli uliveti, circondate da muretti a secco terrazzati. Una tipologia di struttura che garantisce, oltre all’assoluta privacy, il distanziamento sociale. “Le 25 suite di cui è composto il Marenea - spiega Miraglia - sono di 50 mq, tutte isolate e tutte con vista mare. Anche il ristorante è grande, non c’è bisogno di distanziare i tavoli: i nostri clienti possono sta assolutamente tranquilli”.

La formazione del personale

Fondamentale anche il supporto del personale, formato ad hoc per far fronte all’emergenza: “Il training - sottolinea Miraglia - è iniziato da diverse settimane e proseguirà anche dopo l’apertura della struttura, prevista all’inizio di luglio, con riunioni periodiche che coinvolgeranno tutti i membri dello staff”. L’imperativo è uno solo: garantire assoluta sicurezza sia al personale, sia ovviamente alla clientela: “Nel basso Salento, dove si trova il nostro 5 stelle, non sono stati segnalati casi di infezione da coronavirus, ma occorre comunque non abbassare la guardia”.

Il cronoprogramma delle riaperture è iniziato già a fine maggio e, poco per volta, coinvolgerà tutte e 10 le strutture del gruppo, compreso il grande vilalggio di Terrasini, 803 camere, "la cui stessa ampiezza garantisce il distanziamento sociale".

Stefania Galvan