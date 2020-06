Superlusso e privacy in Sardegna: riapre il Grand Hotel Poltu Quatu

21:00

"Stiamo lavorando con attenzione e cura alla nuova stagione estiva". Antonio Pulcini, presidente del gruppo, lo conferma: il cinque stelle sardo della Costa Smeralda Grand Hotel Poltu Quatu riaprirà a partire dal 1° luglio.

“Abbiamo scelto di aumentare i servizi offerti – spiega Pulcini - per rinsaldare, anche in momenti così difficili, la fidelizzazione della nostra clientela di alta gamma e per confermare il consolidamento della leadership della nostra struttura”.



La nuova app

Il riferimento è all’app Poltu Quatu, il cui arrivo sulle piattaforme Android e iOS sarà in concomitanza con l’apertura del Grand Hotel. L’app permetterà non solo agli ospiti della struttura, ma a tutti i villeggianti del posto, di prenotare dal proprio smartphone tutti i servizi offerti nel villaggio: dal check-in al lettino in spiaggia, passando per le prenotazioni dei campi da tennis. Sarà possibile, inoltre, prenotare la consegna delivery per colazione, pranzo e cena direttamente nelle proprie camere.



Il protocollo sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il vademecum ‘La Nostra Promessa’ prevede un preciso protocollo già dall’arrivo in aeroporto. Qui gli ospiti saranno accolti e accompagnati in hotel dal personale della struttura, dopo aver misurato loro la temperatura. All’interno dell’hotel sarà sempre disponibile, per tutto il periodo del soggiorno, il personale medico e sanitario attivo h24 e la dotazione di mascherine protettive per gli ospiti che ne fossero sprovvisti.



Saranno inoltre disponibili dispenser di gel igienizzante a base alcolica all’ingresso e in tutte le aree comuni. Tutte le stanze e gli appartamenti saranni igienizzati quotidianamente con sanificatori ad ozono, così come le aree comuni, mentre le chiavi delle stanze verranno igienizzate e sanificate con soluzioni alcoliche.



Tutti gli accorgimenti messi in campo saranno estesi a tutte le imbarcazioni che attraccheranno nella marina, che quest’anno è stata riorganizzata per le nuove necessità e potrà ospitare 305 barche fino a 50 metri.