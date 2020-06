Italian Hospitality Collection riapre i resort termali

13:54

Italian Hospitality Collection annuncia la riapertura dei resort termali. Dopo quella di Fonteverde a San Casciano dei Bagni in Val d’Orcia prevista per il 10 luglio , la catena annuncia la riapertura a luglio anche di Bagni di Pisa e Grotta Giusti.

Bagni di Pisa, situato a San Giuliano Terme a pochi chilometri da Pisa riaprirà il 16 luglio, mentre Grotta Giusti, a Monsummano Terme, riaprirà dal 10 luglio la grande piscina termale esterna e dal 20 luglio anche i servizi spa.



I tre resort termali riaprono in totale osservanza delle normative e seguiranno una serie di protocolli operativi secondo le linee guida Oms. In particolare, la sicurezza dell’acqua delle piscine termali sarà garantita da un piano di autocontrollo igienico sanitario microbiologico che ne prevede la frequente pulizia e igienizzazione, mentre i solarium delle piscine e della spa verranno sanificati quotidianamente. La presenza continuativa di uno staff medico in tutti gli spa resort termali di Ihc rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza per la tutela della salute degli ospiti.





“Siamo lieti di poter accogliere nuovamente gli ospiti nelle nostre residenze termali in Toscana, una regione di grandi eccellenze nel comparto benessere di tutto il territorio italiano - spiega Marcello Cicalò, group director of operations di Italian Hospitality Collection -. Speriamo che le nostre riaperture siano la molla per una decisa ripartenza di tutto il settore termale che ha le carte in regola per offrire esperienze rigeneranti in totale sicurezza”.



Il gruppo Ihc ha creato ‘SuperFlex’, la formula che prevede due anni di tempo per godere della vacanza. Il cliente può prenotare, pre-pagare il prezzo migliore e per 24 mesi può cambiare sia la data del soggiorno che l’hotel all’interno della collezione di alberghi del gruppo tutte le volte che vuole fino a tre giorni prima dell’arrivo.