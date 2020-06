Preferred Hotels: tariffe flessibili e plus per i repeater

15:39

Preferred Hotels & Resorts affronta l’estate con una serie di novità dedicate ai membri del programma fedeltà I Prefer Hotel Rewards. Tra le nuove agevolazioni, che coinvolgono anche gli alberghi italiani del marchio di strutture indipendenti, compare anche ‘Offerta Elite Platinum’.

Oltre ai plus già offerti agli iscritti livello Elite – l’upgrade a categoria di camera superiore, l’early check-in e late check-out, gli omaggi Vip all’arrivo, internet gratuito e il 50% di punti bonus in più sui soggiorni qualificanti - Elite Platinum include la colazione per due persone e un credito di 100 dollari per soggiorno che può essere usato sugli extra in hotel.



Disponibile sin d’ora fino al 31 dicembre 2020, questo beneficio è usufruibile ih oltre 170 alberghi del brand, tra cui anche il Grand Hotel Tremezzo, sul lago di Como.



In oltre 300 strutture è poi disponibile, per i membri del programma I Prefer, la Flexible Member Rate, che offre risparmi del 10% o più sulla migliore tariffa disponibile. La nuova tariffa rende inoltre possibile la cancellazione senza penali fino al giorno di arrivo.