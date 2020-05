Preferred cresce anche nel 2020: sono 26 le nuove strutture affiliate

19:30

Cresce con 26 nuovi affiliati in 14 Paesi del mondo Preferred Hotels & Resorts, che ha accolto i nuovi alberghi dal 1 gennaio al 30 aprile di quest’anno, anche nei mesi di piena emergenza per la pandemia.

“Questo significativo incremento nel nostro portfolio anticipa la prevista crescita di affiliazioni degli hotel indipendenti nell’ambito della ripresa post-pandemia. Registriamo un crescente interesse da parte di hotel indipendenti attualmente in franchising che stanno esplorando opzioni meno restrittive e in grado di offrire maggior valore - afferma Jonathan Newbury, senior vice president, strategic development di Preferred Hotels & Resorts -. Offriamo infatti agli affiliati la libertà di muoversi alle loro condizioni, e non solo in base a ciò che è più conveniente per noi, mettendo a loro disposizione tutti i vantaggi che derivano dalla portata globale di Preferred, a complemento degli sforzi individuali.”



Fra le strutture entrate in Preferred negli ultimi 4 mesi, l’iconico Biltmore Hotel di Coral Gables, Florida e il Montage Healdsburg, in apertura nella Contea di Sonoma, California oltre a La Villa Haussmann (Parigi, Francia), 5 strutture in Messico, due castelli in Irlanda e il Dusit Thani e il JA Oasis Beach Tower a Dubai.