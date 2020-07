W Hotels sbarca a Ibiza: debutto sull’isola il 15 luglio

10:58

Sarà il 15 luglio la data del debutto del marchio W Hotels Worldwide alle Baleari, con l’atteso W Ibiza, situato sul lungomare di Santa Eulalia.

L’hotel metterà a disposizione 162 camere e suite di design, nonché il WET Deck (l’interpretazione che il brand W Hotels dà dell’animazione a bordo piscina) con accesso diretto al lungomare e alla sabbia bianca della spiaggia di Santa Eulalia. Inoltre, è previsto un Chiringuito Blue, la rivisitazione in chiave W Hotels del tradizionale bar sulla spiaggia tipico di Ibiza.



Per il detox dopo una giornata al sole, gli ospiti hanno a disposizione i 370 metri quadri della AWAY Spa, con 6 sale per trattamenti privati e palestra. L’hotel porta a Ibiza il servizio Whatever/Whenever disponibile 24/7 e un attento W Insider pronto a far scoprire loro i segreti dell’isola.