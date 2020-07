Nh Hotel Group e l'estate italiana 'On the Road'

17:40

È attiva fino a 30 settembre per soggiorni fino al 31 dicembre di quest’anno ‘On the Road’, l’iniziativa con cui Nh Hotel Group intende incentivare i tour nelle sue strutture italiane. Combinando due o tre hotel a brand NH Collection, NH Hotels e nhow la colazione è gratuita, così come il parcheggio; inoltre il noleggio auto con Avis è scontato del 20% e i bambini fino a 11 anni soggiornano gratis condividendo la camera con i propri genitori.



Tra le strutture che aderiscono a ‘On the Road’ NH Napoli Panorama, con la sua vista sul Vesuvio e a pochi passi dal centro storico della città; o ancora, NH Palermo e, sempre in Sicilia, il cinque stelle NH Collection Taormina. Più a Nord applicano la promozione NH La Spezia e NH Lecco Pontevecchio, nei pressi del Lago di Como.