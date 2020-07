Workation, l'ultima frontiera per i business hotel

di Silvana Piana

15:50

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha stravolto vite e abitudini, compreso il modo di lavorare, e lo smart working sta passando da necessità a normalità. Un fenomeno che può trasformarsi in opportunità per i business hotel.

Nasce il concetto di 'Workation', trait d’union tra lavoro (work) e vacanza (vacation). Già alcune importanti realtà hanno avanzato proposte ad hoc - come illustra un articolo pubblicato su Turismo d’Italia di agosto -, ideando pacchetti specifici per i potenziali clienti: “Best Western Italia è un esempio, attraverso proposte ad hoc per i Digital Nomads". Un’altra realtà che ha sponsorizzato un’iniziativa di questo genere è DayBreakHotels, che propone una serie di strutture che danno la possibilità di utilizzare per qualche ora le camere per svolgere conference call, meeting online o semplicemente per lavorare.



Un terzo esempio è quello di Hrs, che ha lanciato in Italia la piattaforma MeWork, racchiusa all’interno dell’iniziativa Smart Working Rooms.