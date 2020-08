Allegroitalia, un Bonus Vacanze per chi non ne ha diritto

09:15

Un Bonus Vacanze per chi non rientra nel piano di incentivi. Questa l’idea di Allegroitalia Hotel & Condo per rilanciare le prenotazioni e sostenere i viaggi.

Pubblicità

"In questa estate 2020 così difficile per tutti, abbiamo decido di concedere il bonus vacanze anche a chi non beneficia del bonus - spiega Piergiorgio Mangialardi, presidente di Allegroitalia Hotel & Condo -. Abbiamo pensato di venire incontro a tutti coloro che hanno voglia di passare una vacanza spensierata, pur in un momento di congiuntura economica".



Per prenotare il voucher, è necessario mandare un'email entro fine agosto 2020, per poter usare il voucher entro maggio 2021. Il bonus è valido anche per i single.