Palladium Hotel: da ottobre si riparte in Messico e Repubblica Dominicana

Palladium Hotel Group riaprirà a partire da ottobre le strutture in Messico e in Repubblica Dominicana. La catena spagnola riaprirà quattro hotel sulla Riviera Maya messicana dal 2 ottobre e quattro nella Repubblica Dominicana dal 19 novembre.

In Messico, il Grand Palladium White Sand Resort & Spa, adatto alle famiglie, il Grand Palladium Colonial Resort & Spa e il Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, nonché il Trs Yucatan Hotel a cinque stelle per soli adulti inizieranno a ricevere gli ospiti in ottobre. Le quattro strutture all inclusive si trovano una accanto all'altra.



Il Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, il Grand Palladium Bavaro Suites Resort & Spa, il Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino e il Trs Turquesa Hotel per soli adulti riapriranno in novembre in Repubblica Dominicana. Seguirà la riapertura del Trs Cap Cana Hotel il 18 dicembre.



Nacho Gozalbo, direttore commerciale, ha dichiarato a TTG Media: “Sosteniamo le sfide che tutti abbiamo dovuto affrontare di recente e in particolare quelle affrontate dal settore dei viaggi al dettaglio. Sappiamo che l'evoluzione della pandemia ha esercitato un'enorme pressione sul settore dei viaggi sia in Spagna sia nel Regno Unito, ma siamo fiduciosi di poter recuperare parte delle perdite quest'anno durante il periodo invernale con le prenotazioni ai Caraibi”.