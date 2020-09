Viva Wyndham investe sui resort di Bayahibe: oggi riapertura soft del Dominicus Beach

08:32

Nonostante il Covid, Viva Wyndham Resorts non si ferma scegliendo di investire nel rinnovo e nel potenziamento dei suoi resort. La catena alberghiera si sta focalizzando, in particolare, nella realizzazione di nuove opere strutturali, approfittando dell’assenza di ospiti in home.

I maggiori investimenti si stanno concentrando sulla Repubblica Dominicana (dove il brand gestisce 5 resort), nello specifico sulla Bayahibe, dove è prevista per oggi, 18 settembre, la riapertura soft del Viva Whyndham Dominicus Beach.



“Affrontiamo l’incertezza del futuro lottando con tutte le nostre forze – spiega in una nota Ettore Colussi, presidente Viva Wyndham Resorts (nella foto) -. Pur non potendo fare previsioni a lungo termine, monitoriamo quotidianamente l’evolversi della situazione internazionale. Senza dubbio la nostra azienda rimane solida e fiduciosa”.



Le novità a Dominicus Beach

Il Dominicus Beach tornerà ad accogliere clienti con diverse novità, che includono una lobby con un look più contemporaneo, vialetti bordati da pietra corallina e, relativamente al food, quattro ristoranti con nuovi decori.



La catena sta, inoltre, procedendo al rinnovo di tutte le sistemazioni Standard e degli arredi di 105 Superior. Anche il bar El Trago sarà ristrutturato.



Il restyling si aggiunge a due interventi apportati nei mesi di novembre e dicembre 2019, di cui il pubblico non aveva fatto in tempo a godere: l’infinity pool con acqua di mare, dotata di bar con snack e succhi naturali, e di un ulteriore ristorante, Fusion, dedicato ai sapori dell’America Latina.



Le novità al Dominicus Palace

Anche nell’adiacente Dominicus Palace sono in corso migliorie. A partire dalle camere, con il rinnovo delle Superior Garden Plus. A seguire con l’area piscina e il suo bar La Papaya.



Atmosfera nuova anche nel ristorante Bamboo, sia negli ambienti sia nel menu, che sarà orientato a una versione fusion della cucina orientale. Infine, la gastronomia asiatica in inverno si arricchirà di un Sushi bar.